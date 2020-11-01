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Hayvan polikliniğine ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı içerisinde hizmet veren belediyenin Evcil Hayvanlar Polikliniği’ni ziyaret etti. 
Hayvan polikliniğine ziyaret

Çalışmalar hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Köse, doğal hayatın bir parçası olan hayvanların gerekli bakım ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması için talimatta bulundu.

Sahiplenilen hayvanların ömür boyu aşıları belediyeden
Belediye olarak hayvanları koruma ve can güvenliklerini sağlama adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Köse, evcil hayvanlar Polikliniği’nde hayvanların muayene ve tedavi hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirdiklerini kaydederek, zaman zaman da mahallelerde kuduz aşısı kampanyası düzenlediklerinin altını çizdi. Hayvan severlere sahiplenme çağrısında bulunan Köse, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nden sahiplenilen sokak hayvanlarının aşılarının ömür boyu belediyeye ait olduğunun da altını çizdi. Başkan Köse, “Canlılar bize Rabbimizin emaneti, dünya hayatının en masum varlıklarıdır. Yerel yönetimler olarak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yaralı olan hayvanların tedavisini hızlı bir şekilde yapabilme adına bir polikliniğimiz var ve çok iyi hizmet vermektedir. Temiz bir ortamda Veteriner arkadaşlarımızın öncülüğünde hayvanlarımızın tüm bakımları burada yapılmaktadır. Yerel yönetimler olarak bizler tüm canlıların güvenli bir şekilde bu şehirde yaşayabilmelerini sağlamak için çalışacağız. Mamak’ta hayvan sevgisini en üst seviyeye taşımak istiyoruz” dedi.

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Evcil ve sokak hayvanlarına ücretsiz örnek hizmet
Poliklinikte, her yıl bin tane sahipli hayvanın muayenesi gerçekleşiyor.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması, antiparaziter ilaç uygulanımı ve küpeleme yöntemiyle işaretlenmesi, yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakıldı. Mamak Belediyesi de, bu kanun gereği sokak hayvanlarına rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirerek, evcil ve sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanmasından tutun da, antiparaziter ilaçlanması ve küpeleme yöntemiyle işaretlenmesini gerçekleştiriyor. Rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanlar, alındığı ortama geri bırakılıyor.

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