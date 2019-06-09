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Hayvan Sevgisi tiyatro oyunuyla aşılanacak

Mamak Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa Mamak’ta çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okullarda çalışma başlattı.
Hayvan Sevgisi tiyatro oyunuyla aşılanacak

İlk olarak Metehan İlkokulu’nda başlayan etkinlik kapsamında Mor Çiçek Tiyatrosu tarafından öğrencilere “Karabaş ve Arkadaşları” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Can dostlarımızın yaşam haklarına saygı duymalıyız. Burada anne ve babalara çok önemli görevler düşüyor. Çocuklar görerek, dokunarak hayvan sevgisini öğrenir. Bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler, hayvanlara karşı sevgiyle yaklaşılması gerektiğini ve can dostlarımızla güzel vakit geçirilebileceğine dair eğlenceli bilgiler öğrendi. Oyunun bitiminde yaşadıkları sevinç görülmeye değer olan minikler, oyunun kahramanlarının etrafını sararak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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