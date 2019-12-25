Hayvanat bahçelerindeki hayvanlara yiyecek vermek çok tehlikeli

Keçiören’deki Doğal Yaşam Parkı’nda, ziyaretçilerin yanında getirdikleri çubuk makarna gibi yiyecekleri hayvanlara vermesi tehlikeye neden oluyor. Park yetkilileri, “İyilik yapayım derken hayvanların ölümüne neden olabilirler” diye uyarıyor.

Keçiören Belediyesi’nin Ihlamur Vadisi içerisindeki Doğal Yaşam Parkı’nda 17 farklı türden yaklaşık 100 hayvan yer alıyor. Büyük ilgi gören parkta Ankara keçisi, maymun, alageyik, ceylan, lama, deve kuşu, midilli at, tavus kuşu gibi pek çok hayvanı ziyaretçiler ücretsiz görülebiliyor.

GEZİ SIRASINDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜ

Ziyaretçiler, doğal yaşam standartlarına uygun hazırlanmış barınaklarda farklı türdeki hayvanları oldukça yakından görme imkânı yakalıyor. Hayvanları demir çitlerin ardından gören ziyaretçilerin bazıları gezi sırasında “pes” dedirtecek görüntülere neden oluyor.

DIŞARDAN YİYECEK VERMEYİN UYARILARINA UYULMUYOR!

Bazı ziyaretçiler, parkın çeşitli yerlerinde asılı olan “Dışarıdan verilen gıdalar hayvan sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Lütfen dışarıdan yiyecek vermeyiniz” uyarılarını dikkate almayıp hayvanlara yanlarında getirdikleri çubuk makarna, ekmek, meyve gibi hayvanları hayati tehlikeye sokacak çeşitli yiyecekleri veriyor. Bazı vatandaşlar iyilik yapayım hayvanların ölümüne neden olabilecek davranışlarda bulunmasına duyarlı bazı ziyaretçiler ise “hayvanları öldüreceksiniz, yaptığınız ayıp, günah” diyerek tepki gösteriyor.

PARK YETKİLİLERİ BİLİNÇSİZ ZİYARETÇİDEN ŞİKÂYETÇİ

Doğal Yaşam Parkı’ndaki yetkililerin de bu konudan bir hayli mustarip olduğu öğrenildi. Yetkililer, dışarıdan yiyecek verilmemesi için ziyaretçilerle tartıştıklarını; ancak uyarılarına rağmen engel olamadıklarını söylüyor.

Muhabirimize konuyla ilgili bilgi veren bir park yetkilisi, “Parkımızdaki hayvanların beslenmeleri veteriner hekimlerimizin kontrolü altında, hayvanların yiyecekleri eksik edilmiyor. Ancak bazı ziyaretçiler dışarıdan yiyecek vermeye çalışıyor. Biz uyarıyoruz. ‘Dışarıdan yiyecek vermek yasak, hayvanlar için tehlike arz ediyor’ dememize rağmen aldırış etmiyorlar. Bizim uyarılarımızı yanlış anlayıp Keçiören Belediyesi’ne bizi şikayet ediyorlar. Hayvanları besleyeceğim diyorlar, hâlbuki bilmiyor ki hayvanları öldürecekler. O makarnalar hayvanların boğazına takılsa maazallah ne olur” dedi.

DIŞARIDAN VERİLEN YİYECEK ZEBRAYI ÖLDÜRDÜ…

Hayvanat bahçesindeki hayvanlara verilen bazı yiyecekler telafisi olmayan üzücü olaylara sebebiyet veriyor. Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan İzmit Darıca’da ziyaretçilerin yanında getirdikleri yiyeceklerin hayvanlara verilmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda bir zebra zehirlenerek ölmüştü.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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