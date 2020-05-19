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Hayvanat bahçesi sakinleri 'buzlu kokteyl'le serinliyor

Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin sakinlerine bunaltıcı sıcaklarda etli ve meyveli buz kokteyli ikram ediliyor.
Hayvanat bahçesi sakinleri 'buzlu kokteyl'le serinliyor

Gaziantep'te sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinleri, etli ve meyveli buz kokteyliyle hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşıyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar, buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor.

Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılarak serinlemeleri sağlanıyor.

Buzlu kokteyl tarihi öne çekildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının oldukça arttığı şu günlerde hayvanların menülerinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Bu kapsamda hayvanat bahçesi sakinlerine en sevdikleri ürünlerin dondurularak verildiğini aktaran Özsöyler, "Biz aslında bu menüyü her yıl yapardık ama bu yıl tarihte değişiklik yaptık. Normal şartlarda temmuz ayının ikinci yarısından itibaren buzlu kokteyl verirdik ancak havalar çok ısınınca ilk kez bu mevsimleri tercih ettik." diye konuştu.

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