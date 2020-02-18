Elmadağ Karacahasan’lı besici Ramazan Sarıtaş, hayvancılığın artık zengin mesleği olduğunu belirterek “Kârı, büyük mandıralar götürüyor” dedi.

Ramazan Sarıtaş, büyük mandıraların devletten ciddi teşvik de aldığını söyleyen Sarıtaş, kendisi gibi küçük besicilerin ise maddi yardım bulmakta zorlandığını savundu.

Elmadağ Karacahasan Köyü’nde 25 yıldır hayvancılık yapan Ramazan Sarıtaş’la besiciliği ve sorunlarını konuştuk.

Geçmiş dönemlere göre günümüzde hayvancılığın çok bir getirisi olmadığını ifade eden Sarıtaş, “Eskinin kârı bitti. Hayvancılık bile artık zengin mesleği oldu” dedi.

TEŞVİK ETKİSİ

150 koyunu bulunan Sarıtaş, uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu, geçmişe nazaran para kazanamadıklarını söyledi. Sarıtaş, “Eskinin kârı bitti. Şimdi bu işi hep zenginler yapıyor. Çok büyük teşvik de alıyorlar. Zaten birçoğu teşvik için yapıyor. Öyleleri de var ki, teşviki alıyor kısa bir süre sonra ya batıyor ya öyle gösteriyor. Sonra da çekip gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi küçük besicilerin ise teşvik almakta zorlandığını söyleyen Sarıtaş, “Asıl iş yapan bizlere ise çok bir destek çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bu otlaklar bomboş kaldı. Elimizdeki malı dahi satamıyoruz. Yemimizi dahi kendimiz üretiyoruz ki ayakta durabilelim. Hem böylelikle tarlalarımızda boş kalmış olmuyor” şeklinde konuştu.

ZENGİN İŞİ OLDU

4 çocuk babası olan Sarıtaş, şöyle devam etti: “Bu meslek artık zengin mesleği oldu. Zenginler alıyor malları, birde sigortalı çoban tutuyorlar, bu işi yürütüyorlar. Biner biner alıyorlar hayvanları. Biz elimizdeki hayvanları dahi satamıyoruz. Kurban Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na satıyoruz. Hayvan sayısı ne kadar çok olursa kar marjı o kadar yüksek oluyor.”

3 KİŞİ KALDIK

“Köyde hayvancılık yapan 3 kişi kaldık. 48 yaşına geldim, bırakıp gidemiyorum da. Asıl işi yapan biziz, ama ekmeğini yiyen başkaları oluyor. Bazı konularda denetim olmadığını düşünüyoruz. Devlet teşviki veriyor, denetlemiyor. Bazı uyanıklarda bunu fırsata çevirmek için bu işe giriyorlar. Biz ise 50 bin lira kredi alabilmek için bin bir çaba gösteriyoruz. Ortada adaletsiz bir durum var.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-