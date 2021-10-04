Hayvanlar için yürüdüler

Mamak Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan severlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Hassasiyetin ve farkındalığın artırılması için Kartaltepe Parkı’nda düzenlenen etkinlikte hayvan severler dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda ise sevimli patiler için Mamak Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan kulübeler muhtelif yerlere monte edildi. Etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve meclis üyeleri katıldı.

Can dostlarımızın her gün yanındayız

Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden biri olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, “Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Bu özel gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada, tüm canlılara karşı daha da sorumlu davranan nesillerin yetişmesini temenni ediyorum. Onların sadece bir gün değil her gün yanındayız. Çünkü onlar bize emanet” dedi