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Hayvanlar sahiplendiriliyor

Sincan’da kaçak hayvan üretimi yapılan bir evde uygun olmayan şartlarda tutulduğu belirlenen 26 hayvan, Sincan Belediyesi ekiplerince koruma altına alınmıştı. Sahiplendirilmeye başlanan can dostlarımız yeni yuvalarına kavuşmaya başladı. 
Hayvanlar sahiplendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir evde kaçak hayvan üretimi yapıldığını tespit etti. Bölgeye intikal eden ekipler; ilgili adreste 10 kedi, 10 köpek, 2 ördek, 3 kaz ve 1 civcivin uygun olmayan şartlarda tutulduğunu, aç bırakıldığı belirledi. 
Ekipler içler acısı halde bırakılan o canlara sahip çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hayvan dostları barınağa getirerek koruma altına aldı. 
Hayvanların tüm bakımları yapıldı, tedavileri tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan can dostlar, yeni yuvalarına kavuşmaya başladı.

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“Hayvanlara Sahip Çıkalım”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Her can bizim için çok kıymetli. Rabbimin bizlere emaneti olan canlara sahip çıkmalıyız. Sincanımızda uygun olmayan şartlarda tutulan hayvanlarımızın tedavilerini kliniğimizde gerçekleştirdik. Bakabilecek durumda olan vatandaşlarımız Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müz ile irtibat kurarak hayvanlarımızı sahiplenebilir. Can dostlarımıza her zaman kıymet verelim. Onları koruyup kollayalım. Onlar da bizler gibi bu dünyada yaşama hakkına sahipler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.” ifadelerini kullandı.

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6 Ayda 131 Can Dostumuz Yeni Yuvalarına Kavuştu

Sincan Belediyesi sokaktaki sevimli dostlarımız için adeta seferber oluyor. Beslenme ve barınak ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra can dostlarımızın tüm tedavileri yapılıp sahiplendiriliyor. 6 ayda çoğunluğu köpek 131 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni ailelerine kavuştu. 
Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.
 

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