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Hayvanlara cansuyu

Dünya’nın dört bir yanında mazlumların ve muhtaçların yardımına koşan Cansuyu, bu kez soğuk hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının yardımına koştu.
Hayvanlara cansuyu

Soğuk hava şartlarının etkisini giderek artırdığı şu günlerde doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları kuytu köşelerine çekiliyor, özellikle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 80 saati bulan sokağa çıkma kısıtlamaları ve sert geçen iklim şartları sokak hayvanlarını aç kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

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Dünya’nın dört bir köşesindeki muhtaç kardeşleri için yardım faaliyetleri düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu kez sokak hayvanlarının yardımına koştu. Ankara’nın muhtelif bölgelerinde mama, yem ve su dağıtımı gerçekleştiren Cansuyu Gönüllüleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladı. 

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Gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi veren Cansuyu Derneği Başkanlık Müşaviri İsmail Mansur Özdemir: “Ankara’da ciddi bir ayaz var, soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları da zor bir süreçten geçiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar ve kısıtlamalar, sokaktaki canlıların yiyeceğe ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. Merhamet edin ki, merhamet olunsun düsturu ile hayatı paylaştığımız tüm hayvanattan da sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bu sebeple Cansuyu Gönüllüsü kardeşlerimizle beraber Ankara’nın kuytu bölgelerinde Rabbimizin bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri ziyaret ederek karınlarını doyurduk, ihtiyaçlarını karşıladık.” dedi.

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