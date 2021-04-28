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Hayvanları besleme timi kuruldu

Keçiören Belediyesi, sokak canlılarının yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak için ‘Sokak hayvanlarını besleme timi’ kurdu. 
Hayvanları besleme timi kuruldu

Besleme timi, tam kapanma süresince ilçenin farklı noktalarında kedi, köpek, kuş ve diğer hayvanları beslemek için besleme noktalarına yiyecek ve su temininde bulunacak. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Kedi, köpek ve kuşlara su ve yiyecek temin etmek için özel bir ekip kurduk. İnsanlarımızın sokakta olmadığı bu süreçte sokak canlılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkların yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak için ilçemizin birçok noktasına mama ve yem bırakacağız.” dedi.

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 “VATANDAŞLARIMIZ OLDUKÇA DUYARLI”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokak hayvanları için rutin olarak dağıtımı yapılan yiyeceklerin tam kapanma sürecinde artarak devam edeceğini berlirterek şunları aktardı:
“Yaz kış demeden rutin olarak sürdürdüğümüz sokak hayvanları için yiyecek dağıtım çalışmalarımızı tam kapanma süresince de yaygınlaştırarak şehrimizin farklı noktalarında devam ettireceğiz. Bir önceki tam kapanma döneminde gördük ki, Keçiörenli vatandaşlarımız da sokak canlılarımıza karşı oldukça duyarlı. Onlar da imkânları doğrultusunda kapılarına su ve yiyecek bırakarak bizim bu çalışmamıza destek oldular. Hayvansever vatandaşlarımızla birlikte bu zorlu süreci el ele vererek atlatacağız.”

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