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'Hayvanları Korumu Kanunu' teklifi Meclis'te

AK Parti, 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
'Hayvanları Korumu Kanunu' teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, teklifin hazırlanma aşamasında, TBMM'de hayvan haklarını korumak amacıyla kurulan araştırma komisyonu raporunun da büyük katkısı olduğunu söyledi. Ünal, "Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımız bize verilen bir emanet. Geçmişte kuş evleri yapan, kuşları koruma vakıfları kuran, kırsala vahşi hayvanların aç kalmaması için yiyecekler bırakan hayvan sevgisi ile bilinen bir kültürün, medeniyetin, inancın mensuplarıyız. Bu nedenle, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu yeniden şekillendirmiş bulunuyoruz" dedi.

Teklifinin hazırlanma aşamasında başta bakanlıklar olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşla çalışıldığına dikkat çeken Mahir Ünal, "Teknolojik gelişmelerle birlikte dünya hızla değişiyor. Küresel ısınmadan, iklim değişikliği ve nüfus hareketliliği gibi olgular devletleri ve bireysel olarak insanları etkilerken, birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızı da doğrudan etkisi altına almaktadır" diye konuştu.

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