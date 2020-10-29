Hayvanları yangında telef olan köylülere hayvan verildi

BOLU'da, yangın felaketinin yaşandığı Kuzfındık köyünü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, hayvanları telef olan köylülere 6 büyükbaş hayvan verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, geçtiğimiz pazar günü Kuzfındık köyünde çıkan yangında evsiz kalan ve hayvanları telef olan vatandaşları ziyaret etti. Yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi gezen ve köy muhtarından yangınla ilgili bilgiler alan Metin, yaraların sarılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Evsiz kalan köylülerin geçici olarak barınması için getirilen konteynerlerde de incelemelerde bulunan Metin, ardından yangında büyükbaş hayvanları telef olan Nezaket Çiftçi ve Ali Çakır’a 6 buzağı ve yem hediye etti. Hayvanların teslim töreninin ardından Bakan Pakdemirli’yi telefonla arayan Metin, Çiftçi ve Çakır’ı bakanla görüştürdü. Kaybettikleri hayvanlarının yerine gelen buzağılarını almanın sevincini yaşayan vatandaşlar Bakan Pakdemirli’yle telefonla konuşarak, teşekkür etti.

KALICI EVLERİN YAPIMINA BAŞLANACAK

Evleri yanan köylülerin kalıcı evlerinin yapımının sağlanacağını söyleyen Metin, "Bugün Kuzfındık köyümüzde 12 tane evin yanmasından sonra öncelikle vatandaşlarımızın geçici ikametgahları için AFAD başkanlığımız tarafından 12 konteyner getirildi. Bir kısmına tadilat yapılması gerekiyor. Tadilat yapıldıktan 1-2 gün sonra evi yanan tüm vatandaşlarımız konteynerlerde ikamet etmeye başlayacaklar. Daha sonrasında da kalıcı evlerinin yapımı sağlanacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız" dedi.

YANGINLARA ANINDA MÜDAHALE EDEBİLMEK İÇİN SU TANKI HAZIRLANDI

Hayvan ve yemin dışında köyde çıkacak bir yangına hızlı müdahale edilebilmesi için su tankı da hediye eden Metin, "Hayvanları telef olan vatandaşlarımız vardı. Onların da hayvanlarını temin ettik. Kendilerine bugün teslim ettik. Aynı zamanda yine köyde evi yanan vatandaşlarımızın kurtardıkları hayvanların da ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ton kaba yem ve 1 ton da kesif yemini teslim ediyoruz. Bir daha böyle bir yangın olursa diye anında müdahale yapabilmeleri adına da Orman Genel Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz bir proje var. O proje kapsamında da su tanklarımız var. Orman yangınları başta olmak üzere bütün köylerimizde meydana gelen yangınlara anında müdahale yapma imkanı olan etkili bir söndürme gücüne sahip bir tankı da teslim ettik" şeklinde konuştu.

Hayvanların barınma sorunlarının da giderileceğini kaydeden Fatih Metin, "Yine 12 ailenin kurtardıkları hayvanları var. Bu hayvanlarla ilgili de barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında" ifadelerini kullandı.