Hayvanlarını otlatırken kaybolan kişi, köylüler tarafından bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, perşembe sabahı keçilerini otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Arı (71) evinden 15 kilometre uzakta bir dere yatağında köylüler tarafından bulundu.