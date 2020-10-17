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Hayvanlarını otlatırken kaybolan kişi, köylüler tarafından bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, perşembe sabahı keçilerini otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Arı (71) evinden 15 kilometre uzakta bir dere yatağında köylüler tarafından bulundu.
Hayvanlarını otlatırken kaybolan kişi, köylüler tarafından bulundu

İlçeye bağlı kırsal Kayrak Mahallesi'nde keçilerini otlatmak için perşembe sabahı çıktığı evine bir daha dönmeyen Ali Arı'nın ailesi durumundan şüphelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Manisa AFAD ekipleri Ali Arı için arama çalışması başlatmıştı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetleri 2 gün boyunca devam etti. 

KÖYLÜLER BULDU 

Arama çalışmalarına destek veren köylüler, bugün Adı'nın otlattığı keçilerin izlerini takip etti. Köylüler, evinden yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Bayındır'a bağlı Kızıloba mevkiinde bir dere yatağında Ali Arı'ya ulaştı. Arı hayvanlarıyla birlikte bulundu. 

KARNINI OT YİYEREK DOYURMUŞ 

Ali Arı'nın hayvanlarını otlatırken yönünü kaybettiği ve evinden yaklaşık 15 kilometre uzakta dere yatağında konakladığı, karnını ise topladığı otlarla doyurduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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