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Hayvanseverler Başkent'te buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek.
Hayvanseverler Başkent'te buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı”, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TÜM TARAFLAR BİR ARAYA GELECEK

Başkent’te sokak hayvanlarının daha güvenli ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamaya yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği çalıştayda; Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri görüş alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerine yönelik tespitlerini dile getirecek.

Kolektif bilinçle çözüm odaklı değerlendirmelerin yapılacağı Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda; somut adımlar atılmadan önce hayvan haklarına duyarlı, bu alanda aktif rol oynayan STK’ların görüşleri rapor haline dönüştürülecek.  

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HAYVAN DOSTU BÜYÜKŞEHİR’DEN HAYVAN DOSTU BİR BAŞKENT’E

Sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi de birikim ve deneyimlerini çalıştayda taraflarla paylaşacak. 

Ankara merkez ve çevre ilçelerde yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından rehabilitasyonuna kadar birçok konunun temel başlıklar halinde ele alınacağı çalıştayda, ortaya çıkan fikir ve öneriler rapor haline getirilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a iletilecek.

Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda hayvanseverler ilgili tüm taraflarla birlikte bundan sonra Başkent’te koordineli bir çalışma yürütecek.
 

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