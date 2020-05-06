  • BIST 98.479
  • Altın 390,867
  • Dolar 7,1181
  • Euro 7,7089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 11 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. 

İhalede basit faiz yüzde 9,43, bileşik faiz yüzde 9,65 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 990 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 335 milyon lira, net satış 3 milyar 309,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 8 milyar 101,5 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 1,99, reel bileşik faiz ise yüzde 2 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 170 milyon lira, net satış 2 milyar 272,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 3 milyar 524 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı05 Mayıs 2020 Salı 16:03
  • Akıllı Kargo Otomatı'na uluslararası tasarım ödülü05 Mayıs 2020 Salı 13:08
  • Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor05 Mayıs 2020 Salı 11:17
  • Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:42
  • Baraj göllerinden balık üretimine katkı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:41
  • DSİ ve TOKİ arasında sulama alanında iş birliği protokolü imzalandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:40
  • MÜSİAD Ankara'dan Kovid-19 sonrası için "tersine beyin göçü" politikası önerisi04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:40
  • Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:39
  • Turgutlu'da ilk çilek hasadı başladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11
  • Ticaret Bakanlığı Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti