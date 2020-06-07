Hazine açılıyor

ASBÜ tarafından müzeye çevrilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk "Hazine Odası" önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.

Ulus'ta eski Başbakanlık binasının en alt katında bulunan, Cumhuriyet döneminin ilk "Hazine Odası" müzeye çevrildi. 1 milyon civarında değerli belge ve çeşitli materyalin çıktığı oda, restore edilerek önümüzdeki günlerde halkın ziyaretine açılacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( ASBÜ ) tarafından açılacak müzede, Osmanlı devleti ile Cumhuriyet'in ilk döneminin iktisat eserleri sergilenecek.

Önümüzdeki günlerde açılması beklenen " Hazine Müzesi "nin son kontrollerini ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan gerçekleştirdi. Arıcan, müzenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

KAÇ YIL HİZMET VERDİ?

Altındağ Ulus'taki eski Başbakanlık binasının alt katında yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ‘ Hazine Odası ’ 1927-1934 yılları arasında hizmet verdi. 1931’de Merkez Bankası kurulmasına rağmen banka hazır olmadığı için bir süre daha "hazine" burada tutuldu.

Bir süre daha hizmet veren " hazine odası "na kilit vuruldu. 90 yıldır kapalı kalan oda, geçtiğimiz yıl ASBÜ'nün girişimleriyle tekrar açıldı. Almanlar tarafından oldukça korumalı bir şekilde yapılmış bu odanın içerisinde 1 milyona yakın tahvil, bono, irat defterleri, ulusal ve uluslararası yazışmalar, çeşitli devletlerin paraları dahil pek çok önemli belge çıktı. Devraldıktan sonra belgeler Arşivler Genel Müdürlüğü’ne verildi. Onlar içerisinde sergilenmeye uygun olanlar müzede sergilenecek.

Osman Akdoğan/İlksayfa-