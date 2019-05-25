  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı'ndan flaş açıklama: Askerliğini yapmış sayılacaklar...
»

Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a çok sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere sert tepki gösterdi. Açıklamada, 'Haber ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır' denildi.
Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a çok sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

KASITLI KARALAMA

Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DOĞRUDAN HEDEF ALAN HABERLER"

İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak, İvme Finansman Paketi'ni açıkladı23 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • Bakan Albayrak İVME Finansman Paketi'ni açıkladı23 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı23 Mayıs 2019 Perşembe 10:52
  • Dolar/TL kuru yükselişte23 Mayıs 2019 Perşembe 10:52
  • Samsun'da su ve sayaç okumaya büyük zam23 Mayıs 2019 Perşembe 10:37
  • Kapasite kullanım oranı açıklandı23 Mayıs 2019 Perşembe 10:07
  • Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti23 Mayıs 2019 Perşembe 09:40
  • Dünyanın yüzde 3.3’ünü Türkiye giydiriyor23 Mayıs 2019 Perşembe 05:38
  • Tonlarca sebze ve meyve kül oldu23 Mayıs 2019 Perşembe 05:26
  • Kuraklığa dayanıklı patates geliştirildi22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti