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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak müjdeye ilişkin "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk paylaşımında, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" sözlerini paylaştı. 

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Albayrak'ın "Haydi Bismillah" yazarak yaptığı ikinci paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, iki Bakanın bir uçakta olduğu görüldü.

Albayrak, her iki paylaşımında da "#MüjdelerOlsun" etiketini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapacağı müjde açıklamasına ilişkin "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisindeyiz. İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak da "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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