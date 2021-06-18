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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız." dedi.
18 Haziran 2021 Cuma 13:42
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