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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Mayıs ve 9 Haziran 2021 itfa tarihli 2 senet karşılığında 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senetlerin ihracını gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Finansman Programı'nda borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ihaleleri yaptı.

İlk ihalede, 19 Mayıs 2021 itfa tarihli değişken faizli senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senet ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 12,63, bileşik faiz yüzde 13,02 oldu. Nominal teklifin 483,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 173,5 milyon lira, net satış 168,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede, 9 Haziran 2021 itfa tarihli kuponsuz senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 12,61, bileşik faiz yüzde 13 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 531,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 267,2 milyon lira, net satış 2 milyar 203,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

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