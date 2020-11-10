  • BIST 1.230
  • Altın 500,220
  • Dolar 8,2336
  • Euro 9,7366
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. 

Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. 

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın öz geçmişi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. 

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir10 Kasım 2020 Salı 09:35
  • Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı10 Kasım 2020 Salı 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Kasım 2020 Salı 09:34
  • Bakan Ersoy, Atatürk'ün arşiv görüntülerinin yer aldığı bir video klip yayımladı10 Kasım 2020 Salı 09:33
  • Dr. Akpınar: İzmir'deki binalara güçlendirme yapmış olsaydık, şu anda can kayıplarını konuşmuyor olacaktık  10 Kasım 2020 Salı 09:27
  • Mardin'de bir terörist teslim oldu10 Kasım 2020 Salı 09:26
  • Avokado talebine yetişemeyen üreticiler, çekirdek toplamaya başladı  10 Kasım 2020 Salı 09:25
  • 'Gamze'nin ölümüne intihar süsü vermek istediler'10 Kasım 2020 Salı 09:23
  • Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli, tutuklandı10 Kasım 2020 Salı 09:22
  • Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu 10 Kasım 2020 Salı 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti