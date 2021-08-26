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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile anlaşma yapıldığı ve para alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sor tahsisatı üye ülkelere kota payları oranında yapılıyor." dedi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

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