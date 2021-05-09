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Hazine’den satılık gayrimenkullerin listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait çok sayıda gayrimenkul Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satılıyor. Satılığa çıkarılan gayrimenkuller listesi haberimizde:
Hazine’den satılık gayrimenkullerin listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait çok sayıda gayrimenkul Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satılıyor.

İlanda ihale usulüyle ilgili “İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler” denildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi ise 04.06.2021 olarak ilan edildi. 

İhalenin Yapılacağı Yer ile Başvuru Adresi ise şöyle: Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş / Ankara. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

Satılığa çıkarılan gayrimenkullerin listesi:

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Gazeteilksayfa.com
 

 

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