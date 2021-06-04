Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021 ihracatında 18 milyar doları aşmayı hedefliyor

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracattaki gelişmeler ışığında önümüzdeki aylarda sektörün daha iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim." dedi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, mayısta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 56 artışla 1 milyar 303 milyon 736 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-mayıs döneminde de yüzde 35,7 artışla 7 milyar 634 milyon 816 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, salgına rağmen, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,5 artarak 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değerine ulaşıldı.

Yılın ilk 5 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracat oldu.

Geçen yılın mayıs ayında salgının ihracata olan etkisiyle 835 milyon 979 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 56 artışla 1 milyar 303 milyon 736 bin dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-mayıs döneminde de yüzde 35,7 artışla 7 milyar 634 milyon 816 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 884 milyon 839,45 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 117 milyon 443,58 bin dolarla Bursa ve 103 milyon 29,33 bin dolarla Denizli takip etti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 207 milyon 806,24 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 183 milyon 360,89 bin dolarla İspanya ve 154 milyon 382,92 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 785 milyon 379,09 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 201 milyon 216,50 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 84 milyon 4,05 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, mayıs ayında 178 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,9 pay aldı.

"ABD’ye ilk 5 ayda ihracatımız geçen yıla göre yüzde 47,5 arttı"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgına ve ham madde temininde yaşanan zorluklara rağmen 2021’in ocak-nisan döneminde 6,3 milyar dolarla en iyi ilk dört aylık performansını sergileyen hazır giyim sektörünün, mayıs ayını 1 milyar 304 milyon dolar ihracatla tamamladığını anımsattı.

Mayıs ayları özelinde bakıldığında 2020’ye göre yüzde 56 artıda, 2019’a göre ise yüzde 19,6 ekside olunduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Ramazan Bayramı iki yıldır mayıs ayına denk geliyor. Mayıs 2019'da 26 iş günü varken bu yıl mayısı bayram nedeniyle 21 iş günü ile tamamladık. İhracatımızda 2019’a göre yüzde 19,6’lık kayıp ağırlıklı olarak mayıs ayındaki 5 iş gününün eksik olmasından kaynaklanıyor. Ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 7 milyar 635 milyon dolara yükseldi. İlk 5 aya bakıldığında 2020’ye göre yüzde 35,7, 2019’a göre ise binde bir artıdayız. İhracattaki gelişmeler ışığında önümüzdeki aylarda sektörün daha iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim. Bilindiği gibi Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. İlk 5 ayda AB’ye ihracatımızda 2020’ye göre 36,3, 2019’a göre yüzde 5,3 artış kaydettik. Hedef pazarlarımız arasındaki ABD’ye ihracatımız da artmaya devam ediyor. Yıllık 100 milyar dolar civarında hazır giyim ithal eden ABD’ye ilk 5 ayda ihracatımız geçen yıla göre yüzde 47,5, 2019’a göreyse yüzde 23,8 artış gösterdi."

Gültepe, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşmeye geçilmesine paralel olarak gelecek aylarda artış trendinin devam edeceğini öngördüklerini aktararak, "Nitekim önümüzdeki 3-4 ay için yurt dışı siparişlerde sıkıntı görünmüyor. Özellikle spor giyim ve örme giyime olan yoğun talep nedeniyle siparişleri zamanında yetiştirmekte zorlanıyoruz. Eğer beklenmedik gelişmelerle karşılaşmazsak bu yılı 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.