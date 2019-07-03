  • BIST 100.430
  • Altın 257,557
  • Dolar 5,6183
  • Euro 6,3315
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKAEnflasyon rakamları açıklandı
»

Haziran en sıcak ay oldu

Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre, geçen ay Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü.
Haziran en sıcak ay oldu

Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen ayın yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) için C3S tarafından hazırlanan rapora göre, geçen ay Avrupa genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde ölçüldü.

Ayın son günlerinde ise özellikle Fransa, Almanya ve kuzey İspanya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıktı.

Küresel olarak ise Haziran 2019, bir önceki en sıcak ay olan Haziran 2016'ya göre yaklaşık 0,1 derece daha sıcak geçti.

Raporda, sıcak hava dalgasını iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkilendirmenin zor olduğu ancak bu tür aşırı hava olaylarının küresel ısınmadan dolayı daha yaygın hale gelmesinin beklendiği belirtildi.

C3S Başkanı Jean-Noel Thepaut, "Yerel sıcaklıklar bu tahminlerin altında veya üstünde olmasına rağmen verilerimiz Avrupa'nın güneybatı bölgesindeki sıcaklıkların haziran ayının son haftasında alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Thepaut, bu sıcaklıklar istisnai olmasına rağmen iklim değişikliği nedeniyle gelecekte bu gibi olayların daha çok görülmesinin mümkün olduğunu bildirdi.

Uzmanlar da sıcaklıklardaki artışın insan kaynaklı küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtti.

Geçen ay sıcak hava dalgasının etkisiyle Fransa'da 45,9 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık ölçülürken, İspanya'da sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle orman yangınları görülmüştü. Ayrıca Almanya, Polonya ve Çekya'da da geçen hafta en yüksek sıcaklıklar kayda geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cami'de katliam yapmıştı: Yapmış olduğu bağışı kabul etmediler03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  • Diyarbakır'da büyük operasyon: 5 milyon 430 bin kök...03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 3 Temmuz 201903 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  • Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu02 Temmuz 2019 Salı 23:33
  • Facia sonrası ilk açıklama02 Temmuz 2019 Salı 23:31
  • Devrilen tırda can pazarı02 Temmuz 2019 Salı 23:30
  • Beyoğlu'nda çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü02 Temmuz 2019 Salı 23:28
  • 'İnsanlar farklı kültürleri keşfetmek istiyor'02 Temmuz 2019 Salı 18:00
  • ABD'den S-400 açıklaması: Vazgeçin....02 Temmuz 2019 Salı 16:28
  • İstanbul'da feci kaza: Tünel savaş alanına döndü02 Temmuz 2019 Salı 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti