  • BIST 1.391
  • Altın 499,490
  • Dolar 8,7317
  • Euro 10,4237
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin bu yıl ihracatta şahlanma yılıdır. Özellikle salgından sonraki geçen sene altıncı aydan itibaren başlayan çıkışımız devam ediyor. Her ay üstüne koyarak gidiyoruz." dedi.
Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yılın Türkiye'nin ihracatta şahlanma yılı olacağını belirterek, "İnşallah haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Doğal olarak tüm bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerinde bir ihracata götürecek." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen deri fuarına katılmak için Antalya'ya gelen Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deri sektörünün önde gelen firmalarının buluştuğu fuarın, yoğun taleplerin karşılık bulmasıyla sektöre ve deri ihracatına olumlu katkı sağlayacağını aktardı.

Rusya'dan uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla sadece turistleri değil iş dünyasını da Türkiye'de gördüklerini anlatan Gülle, deri sektörünün hızlı şekilde toparlanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihracatında salgına rağmen önemli başarı yakalandığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu yıl ihracatta şahlanma yılıdır. Özellikle salgından sonraki geçen sene altıncı aydan itibaren başlayan çıkışımız devam ediyor. Her ay üstüne koyarak gidiyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar her ay bir rekor açıkladık. İnşallah haziranda da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Doğal olarak tüm bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerinde bir ihracata götürecek. 200 milyar doları psikolojik olarak geçmek bizim için çok önemliydi. 100 milyar dolarlık rakamlarda uzun yıllar kaldık."

"Bundan sonraki hedef 300 milyar doların üzerine çıkmak"
Gülle, 200 milyar dolar ihracatı geçtikten sonra yeni yatırımlarla artık ülkenin çok daha büyük hedeflere gideceğini belirtti.

Bundan sonraki hedeflerinin 300 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirmek olduğuna değinen Gülle, "Bu hedeflere ulaşmanın artık daha kolay olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye artık güvenilir, önemli bir tedarikçi. Bunu dosta, düşmana, herkese gösterdi. Salgın da bizim üretimimizi, ihracatımızı engelleyemedi." diye konuştu.

Gülle, üretim ve ihracata verilen maddi ve manevi desteklerin önemine işaret ederek, desteklerin karşılığını ihracatta rekorlarla verdiklerini ifade etti.

"Salgında dünyada sadece iki ülke büyüdü, biri Türkiye"
Geçen sene dünyada sadece iki ülkenin hem ihracatını artırdığını hem de ekonomisinin büyüdüğünü bildiren Gülle, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Çin, diğeri de Türkiye'dir. Türkiye'nin ilk çeyrek rakamı da beklentilerin üzerinde geldi. Bu tablo hem iç piyasanın canlanmasıyla hem yatırımlarla hem de içerideki dinamizmle, ihracat rakamlarıyla ikinci çeyrekte çok ciddi bir büyüme olacak. Bu kadar önemli süreçleri yönetmek sanayicinin ve ihracatçının özel gücü, yeteneğidir. Bu son derece önemli. Zorlu dönemi geride bıraktık."

Gülle, "Hem üretim rakamlarımız hem ihracatımız hem de büyüme rakamlarımız bundan sonrasında çok daha rahat, olumlu şekilde seyredecek." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:33
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
  • Dolarda son durum28 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
  • Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Dijital pazara yönelik yasa hazırlıyoruz27 Haziran 2021 Pazar 15:03
  • Türkiye, şark tipi tütün üretiminde birinci sıradaki yerini koruyor27 Haziran 2021 Pazar 12:40
  • Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor27 Haziran 2021 Pazar 12:38
  • Gökçeada enerjisini temiz kaynaklardan sağlayacak27 Haziran 2021 Pazar 11:45
  • KDK 24 yıldır vatandaşlık kazanamayan kişinin başvurusunu kabul etti26 Haziran 2021 Cumartesi 10:08
  • Kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükellefleri için 'mücbir sebep' hali sona erdi26 Haziran 2021 Cumartesi 10:06
  • Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi hizmete girdi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti