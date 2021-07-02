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Haziranda en fazla şehirler arası otobüs biletlerinin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası, haziranda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artış gösteren ürünün yüzde 25,86 ile şehirler arası otobüs bileti ücretinin, fiyatı en fazla düşen ürünün ise yüzde 65,55 ile karpuzun olduğunu bildirdi.
Haziranda en fazla şehirler arası otobüs biletlerinin fiyatı arttı

İTO, Haziran 2021 dönemine ilişkin İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 86’sının perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 102 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 13,68 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,86 ile sucuk, yüzde 11,14 ile limon, yüzde 10,96 ile sosis, yüzde 10,10 ile salam ve yüzde 8,22 ile kahvaltılık margarin olarak belirlendi.

Fiyatı en çok düşen ürünler
Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karpuz yüzde 65,55 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 38,66 ile kavun, yüzde 33,98 ile kiraz, yüzde 31,30 ile taze fasulye, yüzde 29,09 ile sivri biber ve yüzde 25,44 ile kayısı olarak kayıtlara geçti.

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