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Hazırlıklar tamamlandı

Etimesgut Belediyesi’nde Kurban Bayramı’nın güvenli ve rahat geçmesi için hazırlıklar tamamlandı. 
Hazırlıklar tamamlandı

Her yıl yüzlerce Başkent sakininin, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Taş ocağı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, hazırlıklar tamamlandı. 

Kurbanlıklar alana indi

Etimesgut Belediyesi, Etimesgutluların kurban alım-satım ve kesim işlemlerini yaptığı eski taş ocağı alanını Kurban Bayramı’na hazır etmek için özverili bir çalışma yürüttü. 
Alan düzenlemesi, otomatik kesim alanının bakımlarının yapıldığı kurban pazar yerinde, parsel çizimi ve numaralandırmaların yapıldığı alanda bu yıl Kurbanlıklarda çadırlardaki yerlerini aldı.

Sosyal Mesafeli pazarlıklar

Etimesgut Belediyesi Kurban pazarında vatandaşlar sosyal mesafeli pazarlık ederek kurbanlıklarını alıyorlar. Zabıta ekipleri nezaretinde gerçekleştirilen pazarlıklarda bu yıl tokalaşma olmuyor. Alıcıların ve satıcıların arasında 1,5 metre mesafe bulunarak sopa ile pazarlık ediliyor. 

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Kurbanlıklar sürekli denetimde

Kurban pazarında bulunan çadırlardaki kurbanlıklar Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler tarafından muayeneleri gerçekleştiriliyor. Çadırlar sürekli ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. 

Otopark

Eski taş ocağı kurban yerinde park sıkıntısı yaşanmaması için de Etimesgut Belediyesi, her türlü önlemi almış bulunmakta. Yine bu yıl alana ek duş kabinleri de eklenerek kurban satıcılarının rahatı düşünüldü.

24 saat güvenlik hizmeti

Etimesgut Belediyesi kurban bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, kurban alanında huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.

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