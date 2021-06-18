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HDP binasındaki silahlı saldırının faili Onur Gencer tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı.
HDP binasındaki silahlı saldırının faili Onur Gencer tutuklandı

 İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı.

İzmir'de HDP İl Başkanlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şühpeli, adliyeye sevk edildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na dün giren Onur Gencer, görevli Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

BAĞLANTISI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTRILIYOR

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğraflar dikkat çekerken, emniyetin saldırganın bağlantılarıyla ilgili çok yönlü araştırması sürüyor. Öte yandan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli bir kişi, dün saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.’nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerde saldırganın, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİM, BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

O.G.’nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda ise polisle yaşamış olduğu diyalog kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor. Şüphelinin, polisle girdiği ilk diyalog sırasında sergilediği rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

"PKK'DAN NEFERET ETTİĞİM İÇİN..." 

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.G.’nin (27), terör örgütü PKK’dan nefret ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. O.G.’nin, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bir bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim. Ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

POLİSİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DA SÜRDÜ 

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

SİLAHLI POZLARI DİKKAT ÇEKTİ 

HDP binasında silahlı saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren O.G.'nin elinde silahla sosyal medyada paylaştığı pozlar dikkat çekerken, saldırganın bağlantılarının her yönüyle araştırıldığı öğrenildi.

Emniyet, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

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