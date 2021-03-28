HDP bir an önce kapatılsın

TGB Ankara İl Başkanı Kayahan Çetin, “Meclis’te terörist istemiyoruz” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gençlerle Ankara’da 7 Nisan günü HDP’nin bir an önce kapatılması için büyük bir miting düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara İl Başkanı Kayahan Çetin, terörle arasına mesafe koyamayan HDP’nin kapatılması için Ankara’da büyük bir miting düzenleyeceklerini açıkladı. Çetin, Genel Merkez tarafından organize edilen ve Ankara İl Teşkilatı’nın ev sahipliği yapacağı 7 Nisan’daki mitinge Türkiye’nin dört bir yanından binlerce gencin katılacağını söyledi. Çetin, HDP’nin kapatılması için iki yıldır mücadele verdiklerini ve bu mücadeleyi Ankara’da daha yüksek sesten haykıracaklarını kaydetti.

“MECLİS’TE BULUNMALARINI KABUL ETMİYORUZ”

Çetin, HDP’nin neden kapatılmasını istediklerini ve mitingle ilgili gazetemize bilgiler verdi. Çetin, eli kanlı terör örgütü PKK’nın varlığını HDP’ye dayanarak sürdürdüğünü söyleyerek, bu ikili arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıktığını ve Türk milletinin bu karanlık ilişkiye şahit olduğunu vurguladı. Çetin, “HDP’nin TBMM’de PKK hiyerarşisi içerisinde bulunan adayları, yöneticileri Kandil’den belirlenmiştir. Bu durum İmralı tutanaklarından iddianamelere kadar kayıtlıdır. Bizzat HDP yöneticileri de bunu birçok kez vurgulamıştır. Figen Yüksekdağ’ın ‘biz sırtımızı PYD’ye, YPG’ye, YPJ’ye yaslıyoruz’ sözlerini hatırlıyoruz. Böyle bir noktada Meclis’in içerisinde bulunmalarını kabul etmiyoruz, Türk milleti bunu kabul etmiyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MİTİNGE KATILIM SAĞLANACAK

Çetin, TGB olarak “Meclis’te terörist istemiyoruz” sloganıyla 7 Nisan günü Ankara’da HDP’nin kapatılması için büyük bir mitinge ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle Ankara’ya binlerce insanın gelmesini beklediklerini kaydeden Çetin, şöyle devam etti: “Yurdun dört bir yanından gelenlerle Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanıp Anadolu Meydanı’na bir yürüyüş yapacağız. Ardından Anadolu Meydanı’nda ‘HDP Kapatılsın’ mitingimizi gerçekleştireceğiz. Mitinge sadece Diyarbakır’dan en az 10 otobüs gelecek” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ”

HDP’nin kapatılması çağrısı konusunda Türkiye’deki en büyük organizasyona imza atacaklarını vurgulayan Çetin, 7 Nisan’da gerçekleştirecekleri mitingle ilgili çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. Çetin, “HDP’nin kapatılması konusunda çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Yaptığımız çağrıya çok büyük bir ilginin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda imza kampanyası da başlattık. HDP’nin kapatılması için topladığımız imza kampanyasına 1 saatte 500’e yakın insan imza atıyor. Güvenpark’ta açtığımız stantta HDP’nin kapatılması talebini gören vatandaşlar yanımıza geliyor ve destek veriyor” ifadelerini kullandı.

BÖLGE İNSANININ GÖZÜ AÇILDI

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP’ye bakışın bölgedeki insanlarda dahi değiştiğini kaydeden Çetin, “Devletin ve Ordunun mücadelesi ile Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan insanların toplumsal mücadelesi birleşmiş durumda. Diyarbakır annelerinin HDP binasının önündeki mücadelesi, Şırnak, Hakkari ve Van’da yapılan Türk Bayraklı eylemler bize bunu gösteriyor. Bölgedeki temsilci arkadaşlarımız da HDP’ye öfkenin her geçen gün arttığını söylüyor” dedi.

“KAPATMA DAVASI UZATILMAMALI”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne açtığı davayı da değerlendiren Çetin şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı çok doğrudur. Hazırlanan iddianamede HDP’nin bütün suçları ortaya döküyor ve direkt olarak HDP’nin, PKK’nın bir kolu olduğunu işaret ediyor. Biz Anayasa Mahkemesi’nden oldukça hızlı bir karar bekliyoruz. Bir-iki yıla uzanan bir süreç olması için bizce hiçbir sebep yok bizce. Süreç hızlıca işlemeli ve HDP bir an önce kapatılmalıdır. HDP’nin PKK’nın faaliyetini Meclis’te yürütmelerine vicdanımız el vermiyor.” Çetin, Ankara halkını da 7 Nisan günü olacak mitinge bir kez daha davet etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-