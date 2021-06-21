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HDP iddianamesinin detayları belli oldu

Açıklamada "HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıdır. Terör örgütüne bazı katılımları HDP organize etti. Parti binaları örgüt hücreleri haline getirildi. PKK'yı eleştirmemesi siyaset iddiasını geçersiz kılıyor" ifadeleri yer aldı.
HDP iddianamesinin detayları belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, Genel Kurul toplantısında yapıldı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 10.00'da toplanarak iddianameyi kabul etti.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağladı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

 İddianamede 52 HDP’li vekil için siyasi yasak talep edildi.

İşte iddianamede yer alan önemli başlıklar:

HDP terör örgütü PKK’nın siyasi kanadıdır. Parti binaları örgüt hücresi haline getirildi. HDP’nin terör örgütüne en ufak eleştiri yöneltmemesi, demokratik zeminde siyaset yaptığı iddiasını geçersiz kılıyor.
HDP, kendisine biçilen rol çerçevesinde sivil itaatsizlik eylemlerini organize etti.
HDP mensuplarının söylemleri ile davalı partiyi terör örgütünden ayrı görmedikleri gösteriyor.
HDP örgütün ‘demokratik özerklik stratejisi’ni hayata geçirmek için kurulan siyasi bir oluşumdur.
HDP’ye silahlı terör örgütünün illegal amaçlarına legal görünüm kazandırmak gibi bir misyon yüklendiği görüldü.
Terör örgütüne bir kısım katımları HDP organize etti, milletvekilleri makam araçlarını silah ve eleman aktarımında kullandı.

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