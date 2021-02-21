  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -7 °C
»

HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı televizyon programında Gara'ya giden milletvekilinin HDP'li Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu21 Şubat 2021 Pazar 09:44
  • ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti21 Şubat 2021 Pazar 09:41
  • Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi21 Şubat 2021 Pazar 09:40
  • Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak21 Şubat 2021 Pazar 09:38
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı21 Şubat 2021 Pazar 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç için taziye ilanı verdi21 Şubat 2021 Pazar 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Şubat 2021 Pazar 09:24
  • HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı21 Şubat 2021 Pazar 09:24
  • Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği 'Atatürk Tatbikatı 2021' sona erdi21 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • İçişleri Bakanı Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı21 Şubat 2021 Pazar 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti