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HDP milletvekili, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak, delilleri örtbas etmeye çalıştı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalıştı.
HDP milletvekili, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak, delilleri örtbas etmeye çalıştı

Geçen aylarda HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Benzer bir olay da Şırnak’ta yaşandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz’un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında, aralarında HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir’in de bulunduğu grup içerisinde görülen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

MİLLETVEKİLİ POLİSLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İşlem yapan polis ekiplerini engellemeye yönelik sözlü müdahalede bulunan HDPli İmir, bu sırada örgüt üyesine yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu. İmir, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gözaltı işlemleri sırasında HDP Milletvekili İmir’in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti. Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca aynı soruşturma kapsamında, milletvekilinin şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği üzerine söz konusu telefonunun incelenebilmesi için yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Ercan Oğuz, Cizre-Şırnak karayolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı araçta, üzerinde milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu. 

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA HAZIRLANAN DOSYA MECLİSE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Ercan Oğuz’un üzerinden içerisinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunduğu iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık'ta 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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