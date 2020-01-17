HDP önündeki eylemde 137'nci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 137'nci günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 70 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 137'nci günde de sürdürdü.

Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'da kaybolan oğlu Yusuf için nöbetini sürdürürken, evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirterek, "Bugün 137'nci gün etti. Kar da yağsa yağmur da yağsa taş da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz. Kar olsun, taş olsun, ne gelirse gelsin; biz burada bekleyeceğiz. Yazın başladık, kış geldi. Kar da yağıyor. Kimse buradan gitmeyecek. Değil 137, 148 sene de geçse burada, bu karın altında bekleyeceğiz" diye konuştu.

