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HDP önündeki eylemde 181'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 107 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 181'inci günde de sürdürdü.
HDP önündeki eylemde 181'inci gün

Oğlu Tuncay (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. PKK'ya ve HDP'ye inanmasınlar; güvenmesinler. Kaçsınlar, güvenlik güçlerine teslim olsunlar" dedi. 

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'181 SENE DE GEÇSE BURADA OLACAĞIM'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlu Tuncay'a kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Bingöl, "Tam 181 gündür buradayım. 181 gün değil 181 sene de geçse burada olacağım. Çocuğum HDP tarafından götürüldü. Biz buradan, çocuklarımızı HDP'den almadan gitmek istemiyoruz. Gitmiyoruz da. Benim çocuklara çağrım var. Eğer bizi duyuyorlarsa bizi seyrediyorlarsa sakın PKK'ya ve HDP'ye inanmasınlar, güvenmesinler; kaçsınlar, güvenlik güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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