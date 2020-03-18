  • BIST 85.560
  • Altın 312,136
  • Dolar 6,4655
  • Euro 7,0997
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKAEvde bakım yardımından ve Engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı
»

HDP önündeki eylemde 198'inci gün; aile sayısı 132 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 198'inci günde, 2016'da kaçırılan oğulları Atilla (21) için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çiftiyle 132 oldu.
HDP önündeki eylemde 198'inci gün; aile sayısı 132 oldu

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

PKK'DAN KAÇAN OĞULLARI, İKİNCİ DEFA KAÇIRILDI

2016 yılında terör örgütü PKK tarafından 2 kez kaçırılan oğulları Atilla için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çifti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Baba Şemsettin Özcan, oğlu kaçırıldıktan 6 ay sonra güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bir süre sonra yine PKK tarafından kaçırılarak Yüksekova’ya götürüldüğünü söyledi. Özcan, o tarihten bu yana oğlundan bir daha haber alamadığını ifade ederek, "Kendi çocuklarını neden göndermiyorlar, gelip bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar. Biz devletiz diyorlar, bizim devletimiz Türkiye'dir" dedi.

Acılı anne Şahinaz Özcan da oğlunu geri istediğini belirterek evladını alana kadar oturma eylemini sürdüreceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu18 Mart 2020 Çarşamba 13:02
  • Erdoğan Ankara'ya geldi18 Mart 2020 Çarşamba 13:00
  • Fahrettin Altun duyurdu: 15 bin kişi başvurdu18 Mart 2020 Çarşamba 12:58
  • Koronavirüse karşı '14 altın kural' işaret diline çevrildi18 Mart 2020 Çarşamba 12:30
  • Spor camiasından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajları18 Mart 2020 Çarşamba 12:04
  • Bakan Soylu: Vakit, Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vakti18 Mart 2020 Çarşamba 11:59
  • İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu18 Mart 2020 Çarşamba 11:56
  • MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi18 Mart 2020 Çarşamba 11:56
  • Çanakkale zaferi anma töreninde koronavirüs tedbirleri18 Mart 2020 Çarşamba 11:55
  • Bakan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde stok sorunu yok18 Mart 2020 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti