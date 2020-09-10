HDP önündeki eylemde 374'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 374'üncü günde de devam ediyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.

'BURADAKİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşayan Nihat Aydın, 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Oğlu Mehmet'in 2015'te HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü anlatan Aydın, "Ben de arkadaşları gördüm burada ve katıldım. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. HDP ne Kürtleri temsil ediyor ne de Kürtlerin partisidir. Buradaki çocukların fotoğraflarını görünce daha çok üzülüyorum. Ama gelen 16 çocuk var. Bu da bizim için sevinçtir. Arkadaşlarımızın da çocukları gelsin, anne ve babaların çoluk çocukları orada. Kimse evinde rahat değil, doğru dürüst yemek pişiremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı ile gerekli merciler bize destek veriyor. Biz, diğer partilerden de destek istiyoruz. Cesaretleri varsa gelsinler bu çadıra, bizi ziyaret edip, destek versinler. Ama cesaretleri yoksa o zaman çıkıp Kürt-Türk'ten bahsetmesinler" dedi.