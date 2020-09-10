  • BIST 1.102
  • Altın 468,464
  • Dolar 7,4565
  • Euro 8,8276
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

HDP önündeki eylemde 374'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 374'üncü günde de devam ediyor.
HDP önündeki eylemde 374'üncü gün

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.

'BURADAKİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI GÖRÜNCE DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşayan Nihat Aydın, 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Oğlu Mehmet'in 2015'te HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü anlatan Aydın, "Ben de arkadaşları gördüm burada ve katıldım. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. HDP ne Kürtleri temsil ediyor ne de Kürtlerin partisidir. Buradaki çocukların fotoğraflarını görünce daha çok üzülüyorum. Ama gelen 16 çocuk var. Bu da bizim için sevinçtir. Arkadaşlarımızın da çocukları gelsin, anne ve babaların çoluk çocukları orada. Kimse evinde rahat değil, doğru dürüst yemek pişiremiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı ile gerekli merciler bize destek veriyor. Biz, diğer partilerden de destek istiyoruz. Cesaretleri varsa gelsinler bu çadıra, bizi ziyaret edip, destek versinler. Ama cesaretleri yoksa o zaman çıkıp Kürt-Türk'ten bahsetmesinler" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı10 Eylül 2020 Perşembe 14:10
  • Ankara'da Kovid-19 denetimleri10 Eylül 2020 Perşembe 14:08
  • Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyeye sevk edildi10 Eylül 2020 Perşembe 14:06
  • Doğu Akdeniz'de deprem10 Eylül 2020 Perşembe 13:52
  • Bakan Selçuk açıkladı: İlk kez 15 Eylül'de toplanacak10 Eylül 2020 Perşembe 13:45
  • Diyanet'ten, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu10 Eylül 2020 Perşembe 13:44
  • Karaman Valisi: Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek10 Eylül 2020 Perşembe 13:43
  • Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla tespit edilip, yakalandı10 Eylül 2020 Perşembe 13:42
  • İstanbul'da FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 43 kişi tutuklandı10 Eylül 2020 Perşembe 13:41
  • 2 aylık bebek çöp konteynerının yanında bulundu10 Eylül 2020 Perşembe 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti