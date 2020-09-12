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HDP önündeki eylemde 376'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 376'ncı günde de devam ediyor.
HDP önündeki eylemde 376'ncı gün


Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.

'GENÇLERİ KANDIRARAK BATAKLIĞA SÜRÜKLÜYORLAR'

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet Nilifırka için evlat nöbeti tutan İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Anne Nilifırka, "Oğlum Mehmet'in mezun olmasına iki ay kalmıştı. HDP tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldı. Benim oğlumun elinden kalemi alıp, dağa kaçırdılar. Dağda mahkum ettiler, aç, susuz perişan halde. Allah hakkımızı bırakmasın bu HDP'lilere. Benim oğlumun elinde mikrofon olacaktı, dünyaya haber yapacaktı. Maalesef HDP tarafından kaçırıldı dağa. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaç gel. Ceza yok, sizi korkutuyorlar. Orası bir bataklık. Gençleri kandırarak, o bataklığa sürüklüyorlar. Kaç gel devletimiz güçlüdür, arkamızdadır. Ciğerimiz, kapımız sana açıktır, biz seni çok özledik kaç gel" dedi.

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