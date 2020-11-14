  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

HDP önündeki eylemde 439'uncu gün

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 439'uncu günde de sürüyor.
HDP önündeki eylemde 439'uncu gün

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'BEN OĞLUMU, KUZUMU, YAVRUMU İSTİYORUM'

5 yıl önce Van'da kaçırılan oğlu Baran Öğrünç için evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyleyen Öğrünç, "HDP benim oğlumu kandırıp PKK'ya verdi. Ben oğlumu, kuzumu, yavrumu istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Ne para ne mal, istemiyorum. Sadece Baran oğlumu istiyorum. 5 yıldır benim çektiğimi Allah biliyor. Baran oğlum sesimi duyuyorsan eğer, gel adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar ceza var diye ama ceza yok nerede askerimi polisimi görürsen eğer gel teslim ol" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
  • TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 980 bin 990'a ulaştı14 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
  • MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukluk arkadaşı saat hediye etti14 Kasım 2020 Cumartesi 09:51
  • Bitlis'te 816 personelin katılımıyla 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 09:44
  • 'Ahbap'lar İzmirli depremzedelerin yardımına koştu14 Kasım 2020 Cumartesi 09:32
  • Erol Mütercimler'in yargılanmasına başlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • Mehmetçiğin dağda bulduğu kurt yavrularının Kars'taki tedavisi sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 09:29
  • Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti