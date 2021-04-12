  • BIST 1.386
  • Altın 457,198
  • Dolar 8,1543
  • Euro 9,7130
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

HDP önündeki eylemde 588'inci gün; aile sayısı 226 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 588'inci gününde sürüyor. Aile sayısı, 2014'te 24 yaşında memurken Van'dan kaçırılan kız kardeşi Dilan Basir için gelen Hüly
HDP önündeki eylemde 588'inci gün; aile sayısı 226 oldu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU'

2014 yılında 24 yaşında Van 100'üncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak görev yaptığı sırada teröristler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kız kardeşi Dilan Basir için gelen ablası Hülya Bayar'ın HDP il binası önündeki evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 588’inci günde 226 oldu. Kardeşine teslim olması için çağrı yapan Bayar, "Ben de kız kardeşime kavuşmak istiyorum. Beni görüyorsan ve duyuyorsan lütfen gel. Bir ailen var, annen var. Kapımız sana her zaman açık. Ne olur gel devletine teslim ol. Van'da üniversitede memurdu. Oradan kandırılıp götürüldü. Kız kardeşim nişanlıydı, düğün hazırlıkları yapıyordu. Bir defa iletişime geçtik. Annem onu görmek için kaç defa Irak’a gitti. Göstermediler. En son bir defa gösterdiler. Ben kız kardeşimle konuştum. Ne olur dön evine, gel dedim. 'Abla beni seviyorsan, bana gel deme' dedi. Çünkü orada konuşamıyorlar. Tehdit altındalar" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 13:39
  • Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler salgın tedbirleri kapsamında canlı yayınla takip edilecek12 Nisan 2021 Pazartesi 13:38
  • 4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi12 Nisan 2021 Pazartesi 12:53
  • Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 12:52
  • İstanbul’da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:48
  • Kazını kümeste asılı buldu, komşusunu suçladı 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:47
  • Diyarbakır'daki terör operasyonunda, HDP'li vekilin danışmanı dahil 11 tutuklama12 Nisan 2021 Pazartesi 11:45
  • Emniyet müdürünün hesabını 'Truva atı' virüsüyle boşalttılar12 Nisan 2021 Pazartesi 11:41
  • Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:33
  • Maddi ve manevi hastalıklara şifa ramazan yarın başlayacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti