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HDP’de istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Mardin’in Midyat ilçesinde HDP’li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. Meclis Üyesi Havva Balcı Akgül, HDP’de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini söyledi.
HDP’de istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Midyat ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Midyat Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman, yaklaşık 9 ay önce partilerinden istifa etti. bağımsız olarak görevlerini sürdüren 3 isim, AK Parti Meclis Üyeliğine geçti. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış’ın katılımıyla Midyat Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman'a rozetleri takılarak AK Parti Belediye Meclis üyeliğine kabulleri gerçekleştirildi.

Törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçildikleri günden beri Midyat’ta parti ayırımı yapmadan hizmet ettiklerini ifade ederek, "Seçildikten sonra, ‘Ben herkesin belediye başkanı olacağım’ demiştim. Bunu tüm meclis üyelerimizle beraber yapmaya devam ediyoruz. 3 belediye meclis üyesinin katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletin partisi AK Parti’ye katılmakla bize güç verdiniz. Bundan sonra sizler de aynı haklara sahip olacaksınız. Hizmet alanında hiçbir zaman ayırım yapmadık. Örnek olarak Akçakaya Mahallesi hemen hemen tüm seçimlerde HDP’nin en çok oy aldığı bir mahalledir ama biz seçimden hemen sonra işe koyulduk ve bu mahallede altyapı ve kaldırım sorunlarını giderdik" dedi.

‘HDP’DE ARADIĞIMIZI BULAMADIK’

HDP Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Havva Balcı Akgül, HDP’de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Belediye meclisinde ilçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyorduk. Fakat parti ayırımı olduğu için kısmi bir ayrılık vardı. Bu yüzden işler düzgün gitmiyordu. AK Parti kimseyi ayırmadan siyaset yapmaktadır. Bağımsız olduğum 9 ay süresince Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in çok insancıl bir siyaset yaptığını ve Midyat’ın tüm kesimlerine hitap ettiğin, ayrım yapmadan hizmet ettiğini gördük. Siyasetin bu olduğuna karar verdik. Midyat halkı için bu yönetime karşı muhalefet yapmanın yeri olmadığını gördük ve AK Parti’ye geçmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdası olan AK Parti’nin bir neferi olmakla gurur duyacağız. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım HDP’de aradığımızı bulamadık ve istifa ettik. Bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ederiz. Midyat halkı için hayırlı olmasını diliyorum.”

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