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HDP'den S-400 yorumu: Türkiye'nin ihtiyacı yoktu

Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, füze savunma sisteminin gereksiz olduğunu Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi...
HDP'den S-400 yorumu: Türkiye'nin ihtiyacı yoktu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemeleri, dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

'TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOKTU'

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi. 

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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