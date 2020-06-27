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HDP'li 3 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi

Halkların Demokratik Partisi, 3 milletvekillerinde Koronavirüs tespit edildiğini, kontrol altında tutulan milletvekillerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
HDP'li 3 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi

Meclis'te yapılan testlerle bir HDP'li milletvekilinin sonucu pozitif çıkmıştı. 

Bugün HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç toplamda 3 HDP'li milletvekilinde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada vekillerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklama şu şekilde:

"Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir.

Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

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