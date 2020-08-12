HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturmasında, mağdur kadından 'baskı' iddiası

Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürdürülürken, mağdur kadın, olay sonrası savcılığa şikayette bulunmaması için baskı yaptığını öne sürdü.

HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda parti çalışmalarına katılan bir kadın, cinsel tacize uğradığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. HDP İlçe Başkanlığı’nda yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.’nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu öne süren kadın, şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını iddia etti.

Sosyal medyaya da yansıyan cinsel taciz olayıyla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın içeriği ile ilgili gizlilik kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü, HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.