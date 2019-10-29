HDP'li başkan görevden alındı: Yerine o isim geldi

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

Şırnak Cizre'de 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. Valilik tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde polisler kayyım atandığına dair tebligatı vermek üzere Cizre Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırığ'ın ikametgahına gitti.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise görevden alınan Zırığ hakkındaki terör soruşturmaları hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır. Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

13 HDP'Lİ BELEDİYEYE KAYYIM ATANDI

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Erzurum’un Karıyazı ve Diyarbakır’ın Kulp ilçe belediyelerine 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kayyım atanmıştı.

18 Ekim’de de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin; 22 Ekim’de ise Diyarbakır’da Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’da Erciş belediyelerine kayyım atanmıştı. Son görevlendirme ile 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana HDP yönetimindeki 13 belediyeye kayyım atanmış oldu.