HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan ve hakkında terör soruşturması devam ettiği için görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ ile eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile siyasi parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 79 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı avukatlar mahkemede hazır bulunurken, bazı sanıkların avukatları ile tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, iddia makamına talebini sordu. Savcı, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, 15 sanık için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ ile birlikte 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

68 sanığa ceza

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarının son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya bir süre ara verdi. Mahkeme, 68 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 11 sanığın ise beraatına hükmetti. Mahkeme heyeti, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Şırnak’ın HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ’ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

28 Ekim'de görevden alınmıştı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP’li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturması kapsamında 28 Ekim’de görevden alınmıştı.