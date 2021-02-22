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HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Buluttekin'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Buluttekin'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası


Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Buluttekin katılmazken salonda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Buluttekin'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Buluttekin'in avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Buluttekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı belirlenmişti
Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine, 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör suçundan hükümlü, intihar eden Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı belirlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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