  • BIST 1.205
  • Altın 482,419
  • Dolar 7,8774
  • Euro 9,2761
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere hakaret etti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla gösterdi.
HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.

Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var20 Ekim 2020 Salı 09:03
  • HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret20 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Başkentte sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu20 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı20 Ekim 2020 Salı 08:59
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor20 Ekim 2020 Salı 08:58
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 23:47
  • Norveç'te Koronavirüs'ün yeni türü tespit edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:39
  • Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:33
  • Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:26
  • Aksaray Valisi Aydoğdu: Sağlık çalışanına yapılan eylemi kabul etmiyoruz19 Ekim 2020 Pazartesi 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti