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HDP'li Oluç'tan baro başkanlarının yürüyüşüne destek

HDP Grup Başkanvekili Oluç, "Avukatlık yasası ve barolarla ilgili düzenlemeleri eleştirmek, tartışmak, görüşlerini iletmek, buna karşı direnmek ve mücadele etmek, hukukla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının hakkıdır." dedi.
HDP'li Oluç'tan baro başkanlarının yürüyüşüne destek

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Avukatlık yasası ve barolarla ilgili düzenlemeleri eleştirmek, tartışmak, görüşlerini iletmek, buna karşı direnmek ve beğenmediklerini değiştirmek için mücadele etmek, hukukla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının hakkıdır." dedi.

Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel nedeniyle yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Seçim sistemi ve Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının şehrin girişinde polis tarafından engellendiğini ifade eden Oluç, baro başkanlarına yönelik bu uygulamanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bu engellemenin Türkiye'de hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığını, toplantı ve gösteri yapma hakkının kullanılamadığını gösterdiğini savunan Oluç, "Avukatlık yasası ve barolarla ilgili düzenlemeleri eleştirmek, tartışmak, görüşlerini iletmek, buna karşı direnmek ve beğenmediklerini değiştirmek için mücadele etmek, hukukla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının hakkıdır. Bu hakkı kullanamayacaklarsa Türkiye'de hangi hukuktan bahsedeceğiz. Avukatların bile hakkını kullanamadığı bir ülke nasıl bir ülke haline gelmiştir?" diye konuştu.

Baro başkanlarının eyleminin Anayasal hak olduğunu dile getiren Oluç, "Hem Adalet hem İçişleri Bakanlığına çağrı yapıyoruz; baro başkanlarının engellenmesine son verilsin. Baro başkanları özgür biçimde gelsinler, görüşlerini Ankara'da iktidar ve muhalefet partilerine anlatsınlar." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun baroların taleplerini dile getirmek yerine iktidarın sözcüsü gibi davrandığını öne süren Oluç, Feyzioğlu'nun bu tutumuyla hukuka büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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