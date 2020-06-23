HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Elazığ'da terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve beraberindeki iki kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.