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HDP'nin 60 günü var: Anayasa Mahkemesi savunma için ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada partiye savunma için 60 gün, siyasi yasak istenen kişilere de 30 gün ek süre verdi. HDP’nin ön savunmasını vermesinin ardından, Başsavcı esas hakkındaki görüşünü sunacak.
HDP'nin 60 günü var: Anayasa Mahkemesi savunma için ek süre verdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK’nın “siyasi kanadı” olarak nitelendirdiği HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada süreç işliyor. AYM’nin, iddianameyi kabul etmesinin ardından iddianame ve eklerini HDP’ye tebliğ etmişti. Ön savunmasını 7 Eylül’e kadar vermesi gereken HDP 11 Ağustos’ta ek süre talebinde bulundu.

HDP’nin ek süre talebini dün ele alan AYM Genel Kurulu, talebi kabul ederek 60 gün ek süre verdi. HDP, 6 Kasım’a kadar savunmasını tamamlayarak AYM’ye sunacak.

Yüksek Mahkeme, hakkında siyasi yasak talebinde bulunulan isimlere ise savunmaları için 30 gün süre verdi. Bu isimler, kendilerine tebligat yapılmasını takip eden 30 gün içinde savunmalarını verecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Karar için 3’te 2 oy çokluğu aranacak. Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek. Kapatılma kararı verilmesi halinde partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek.

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